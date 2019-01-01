وزير خارجية البحرين يشارك في مراسم جنازة "السبسي"

شارك وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، صباح اليوم السبت، في مراسم جنازة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، بالقصر الرئاسي بمدينة قرطاج، وذلك بتكليف من عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.



ونقل وزير الخارجية البحريني، خالص تعازي عاهل البحرين، ورئيس الوزراء بالمملكة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد البحريني، نائب القائد الأعلى، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى الرئيس التونسي محمد الناصر، بوفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.



واستذكر خالد بن أحمد، الدور الهام للرئيس الراحل في قيادة الجمهورية التونسية وتجاوزها مرحلة صعبة من تاريخها بكل حكمة واقتدار، وجهوده المقدرة في تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين مملكة البحرين والجمهورية التونسية على كافة الأصعدة.



وشارك في مراسم الجنازة، عدد من زعماء الدول العربية والعالم ورؤساء حكومات وممثلي دول ومنظمات إقليمية ودولية.