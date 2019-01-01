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تقارير ومتابعات

بالبرتقال والفانيليا.. فتيات الداون يقدمن "البسكوتات الأربعة"

السبت 27/يوليه/2019 - 04:02 م
جريدة الدستور
إيناس سعيد
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شيريهان وصبا ويحيى، شباب من أبطال متلازمة داون في بداية العشرينات، يتحدون واقعهم وعجزهم الذي يراه المجتمع، ويؤسسون مشروع "البسكوتات الأربعة"، تحت رعاية وإشراف أسرهم.

بدأ المشروع نهاية عام 2017 بأربع فتيات كن أساس التسمية، وتوسع حتى إنضمت لهن مريم ونادين وأخيرًا يحيى، ويتبادل الرفاق السبعة الإجازة بشكل متفاوت.

وتحكي شيرين سالم أخت "شيريهان"قائلة:"الأولاد زهقوا من الدراسة وكل حاجة بيعملوها، وحابين الاندماج أكتر مع الناس، خاصة أن شيريهان إذا ذهبنا إلى أي مكان عندها مقدرة للتواصل بشكل عفوي مع الحضور، ما شجعنا نؤسس المشروع".

حب "شيريهان" لبسكوت والدتها ذو النكهات المختلفة خاصة البرتقال والفانيليا شجع الأسرة على تأسيس مشروع "البسكوتات الأربعة"، تُجهز المقادير بشكل كامل ومحسوب، أما عملية تشكيل البسكوت في قوالب مختلفة فهو المهمة الرسمية للشباب الثلاثة، والتسويق والبيع مسؤولية مؤسسات للمشروع، "شيرين ونورا سالم، وندى أحمد، الأخت الكبرى لـ"صبا"، على وسائل التواصل الاجتماعي.

لاقى المشروع نجاحًا باهرًا وإعجاب الكثيرين ممن استحابوا دمج أطفال متلازمة داون في المجتمع بهذا الشكل المثالي، ما جعلهم معتمدين على ذاتهم، شاعرين بالمسؤولية تجاه ما يقومون به، "المشروع لم يكن للهو فقط، هما مقدرين أن دا شغل ولازم يكونوا أده".


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