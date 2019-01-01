جهة حكومية تطلب موظفين للعمل بهذه الشروط

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حاجتها لشغل وظيفة وكيل مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية، بشرط ​قضاء مدة بينية لا تقل عن سنتين في وظائف الدرجة الأدنى، والحصول على مؤهل هندسي مناسب.



ويستمر تلقي طلبات شغل الوظيفة المعلن عنها حتى 13082019، حيث ​تقدم الطلبات شخصيًا على النموذج المعد لذلك مرفق به المستندات المطلوبة والمعلن عنهـا بالأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالدور الثانى عشـر بمقـر الوزارة الكائن "1 شارع إسماعيل أباظة – القصر العيني – القاهرة، مرفقا المستندات الآتية:



​بيان حالة وظيفية معتمد متضمنا التاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية واى بيانات أخرى للمتقدم مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك



بيانات إنجازات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي يعمل بها



بيان بمقترحات تطوير الجهة المتقدم إليها



6 صور شخصية 4×6



صورة البطاقة الشخصية​