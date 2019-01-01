انعقاد مجلس الطاقة العالمي في أبوظبي.. سبتمبر المقبل

يعقد مجلس الطاقة العالمي المؤتمر العالمي للطاقة الرابع والعشرين في أبو ظبي في الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2019، ويتناول جميع جوانب جدول أعمال الطاقة حول العالم، عبر منصة هي الأكثر أهمية لقيادة الطاقة في العالم تحت شعار "الطاقة من أجل الازدهار".



ويقام المؤتمر الدولي للطاقة كل ثلاث سنوات تحت رعاية مجلس الطاقة العالمي، ويعد هو الأكبر والأكثر نفوذًا إذ يغطي جميع جوانب جدول أعمال الطاقة، ويجمع رؤساء الدول ووزراء الطاقة وقادة الأعمال والباحثين والممارسين وممثلين عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني لدفع جدول الأعمال بشأن انتقال الطاقة إلى الأمام، من خلال تبادل الخبرات والتطورات، بالإضافة إلى تطوير حلول القضايا الرئيسية.

