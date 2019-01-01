مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين بانفجار تكييف في المحلة

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين، السبت، إثر انفجار تكييف داخل شقة في المحلة.



تلقى اللواء السعيد شكري مدير مباحث مديرية أمن الغربية، إخطارًا من الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم ثان المحلة، بمصرع شخص وإصابة اثنين آخرين إثر انفجار تكييف داخل شقة سكنية في المنشية الجديدة.



وتم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعي، وتلقى العلاج اللازم للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة.