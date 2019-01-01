غدا.. بدء توزيع بطاقات ذوي الإعاقة فى المنوفية والفيوم

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدا الأحد، فى توزيع بطاقات خدمات ذوي الإعاقة للمستفيدين من الدعم النقدي "تكافل" على 4 محافظات هى المنوفية والفيوم ثم توزيعها على محافظتى الجيزة والشرقية، بالإضافة إلى توزيع البطاقات في محافظتى القاهرة والبحيرة الثلاثاء 30 يوليو.



وأضافت نيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، فى تصريحات لـ"الدستور" انه سيتم تسجيل كافة أشخاص ذوي الإعاقة سواء كانوا فقراء او أغنياء، بمجرد إنتهاء وزارة الصحة من كافة التجهيزات خلال أغسطس المقبل، موضحة أنه على الراغبين في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة إجراء كشف طبي تقوم به أحد مستشفيات وزارة الصحة أو أحد الهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو التعليمية، ثم التوجه لمكاتب التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي لاستخراج البطاقة باستيفاء الكشف الوظائفي وتحديد نسبة الإعاقة بحسب التقارير الطبية.