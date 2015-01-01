ريال مدريد يُعلن انضمام فاييخو إلى وولفرهامبتون على سبيل الإعارة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن انتقال خيسوس فاييخو مدافع الفريق إلى نادي وولفرهامبتون الإنجليزي على سبيل الإعارة خلال هذا الصيف.



وقال النادي في بيان رسمي أن فاييخو سينضم إلى الفريق الإنجليزي لمدة عام على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو عام 2020 المقبل.



وكان فاييخو انضم إلى ريال مدريد في عام 2015 قادمًا من نادي ريال سرقسطة الإسباني بمبلغ 5 ملايين يورو.



ورحل المدافع الإسباني الشاب في فترة إعارة للنادي الإسباني في العام ذاته، قبل أن يغادر في إعارة أخرى لنادي إينتراخت فرانكفورت الألماني في عام 2016.



وشارك فاييخو الموسم الماضي مع ريال مدريد في 7 مباريات، سجل خلالهم هدفًا وحيدًا.