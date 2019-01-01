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رياضة

آرسنال يعرض 40 مليون يورو للتعاقد مع مالكوم

السبت 27/يوليه/2019 - 02:59 م
جريدة الدستور
وكالات
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دخل نادي آرسنال الإنجليزي على خط المفاوضات مع نظيره برشلونة الإسباني، للتعاقد مع الجناح البرازيلي مالكوم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتبعًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن نادي آرسنال قدم عرضًا بقيمة 40 مليون يورو، للتعاقد مع مالكوم، رغبة في تعزيز قدراته الهجومية قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويرغب برشلونة في الحصول على مبلغ يتراوح بين 50 و60 مليون يورو، للتخلي عن خدمات جناحه الشاب، الذي يعد أحد أبرز الأسماء المرغوبة في نادي بوروسيا دورتموند الألماني أيضًا.

وانتقل مالكوم من صفوف بوردو الفرنسي إلى برشلونة في الصيف الماضي، مقابل 41 مليون يورو، بعد صراع مثير مع نادي روما الإيطالي الذي أعلن ضم اللاعب، لكنه لم يحصل على فرص كافية للمشاركة مع النادي الكتالوني.
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