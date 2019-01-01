لجنة الحكام: طاقم مجري لإدارة القمة بين الأهلي والزمالك غدًا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن إسناد إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها غدًا الأحد في ختام مسابقة الدوري الممتاز إلى طاقم دولي مجري بقيادة فرانس كاراكو (حكم ساحة).



ومن المقرر، أن يعاون كاراكو كل من اشتيفان أولبرت وبولاش بوزاش (مساعدين) وآدام فوركش (حكم رابع).



وكانت لجنة الحكام قد خاطبت ثمانية اتحادات أوروبية، إلا أنها اعتذرت لبدء الحكام معسكرات إعداد للموسم الجديد.

