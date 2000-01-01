برلمان موريشيوس يضم أرخبيل تشاجوس لدوائر البلاد الانتخابية

وافق برلمان موريشيوس بالإجماع على ضم جزر أرخبيل تشاجوس الواقع تحت إدارة بريطانيا إلى الدوائر الانتخابية للبلاد.

ويرى مراقبون ومحللون سياسيون أن حكومة مورويشيوس تهدف بهذا القرار إيصال رسالة للمجتمع الدولي مفادها أن عهد التحفظات الدبلوماسية إزاء لندن وواشنطن قد انتهى، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وجاء التصويت في برلمان موريشيوس على هذا القرار خلال جلسة خاصة حضرها ممثلون عن أرخبيل تشاجوس الذي يقطنه أغلبية بريطانية وأمريكية، وعليه فسيشارك سكان الأرخبيل في الانتخابات التشريعية المقبلة كما سيكون لديهم نواب يمثلونهم في برلمان موريشيوس.

وكانت محكمة العدل الدولية قد قضت في فبراير الماضي بضرورة إنهاء بريطانيا إدارتها لمجموعة أرخبيل تشاجوس "بأسرع وقت ممكن"..مشيرة إلى أن لندن اقتطعت أجزاء من موريشيوس بشكل غير قانوني عندما وافقت على إنهاء الحكم الاستعماري.

جدير بالذكر أن بريطانيا بعد إنهاء الحقبة الاستعمارية احتفظت بإدارة أرخبيل تشاجوس وطردت حوالي 2000 شخص من الأرخبيل خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي حتى تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية بناء قاعدة جوية في جزيرة دييجو جارسيا الواقعة في الأرخبيل.

