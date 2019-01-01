"بيت الأشباح" يختتم عروضه على المسرح العائم بالمنيل غدًا

يختتم العرض المسرحي الشبابي (بيت الأشباح) عروضه غدا الأحد، على المسرح العائم الصغير بالمنيل، التابع للبيت الفني للمسرح.



(بيت الأشباح) من التجارب المسرحية المهمة والمتفردة التي قدمها البيت الفني للمسرح على الساحة من بطولة 30 شابا من خريجي الدفعة الأولى لورشة مسرح الشباب (ابدأ حلمك) تحت إشراف المخرج عادل حسان، ومن تأليف وإخراج محمود جمال الحديني في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة.. وهي حالة مسرحية خاصة تدور أحداثها في إطار كوميدي تراجيدي حول فكرة الحياة والموت وكيف يعيشها كل إنسان.



والعرض من ديكور هبة الكومي، وملابس أميرة صابر، وإضاءة أبو بكر الشريف، وموسيقى رفيق يوسف، ومخرج منفذ عبد الخالق جمال.