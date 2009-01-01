توقعات بارتفاع عدد العاملين في ألمانيا بمقدار 680 ألف شخص في 2019

أشارت توقعات الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا إلى غياب تأثير التباطؤ الاقتصادي المتوقع للعام الحالي على سوق العمل في البلاد على نحو واسع النطاق.



وفي تصريحات له، قال ديتليف شيله، الرئيس التنفيذي للوكالة الاتحادية للعمل، اليوم السبت:" يتوقع باحثو السوق لدينا للعام الحالي زيادة عدد العاملين بمقدار نحو 680 ألف شخص في وظائف ذات إسهام اجتماعي ملزم مقارنة بعام 2018".



ونوه شيله إلى أن الطلب على الوظائف، ولا سيما في قطاع التربية والرعاية والخدمات اللوجستية وقطاع المعادن، لا يزال مرتفعا للغاية.



وأعرب شيله عن اعتقاده في إمكانية حدوث ارتفاع طفيف في البطالة خلال الأشهر المقبلة بعد أخذ العوامل الموسمية في الاعتبار، لكن في الوقت نفسه ستواصل عدد الوظائف ارتفاعها، خاصة في قطاع الخدمات غير المرتبط بالحالة الاقتصادية.



وتوقع شيله في المقابل أن يسري الارتفاع الطفيف في البطالة المرتبط بالحالة الاقتصادية على العاملين غير المهرة أو أصحاب أنصاف الخبرات، وقال:" سيتزايد عدد العاطلين للناس الذين يعملون كمساعدين، وهذا ينطبق بالدرجة الأولى على العمالة المؤقتة لكن في الوقت نفسه ستواصل حركة التوظيف ارتفاعها بالنسبة للعاملين المؤهلين".



وقال شيله إنه لا يوجد مدعاة للقلق على ميزانية الوكالة في ظل التراجع الذي تلوح مؤشراته للحالة الاقتصادية وأعرب عن قناعته بأنه " لن يكون هناك تأثيرات لهذا الأمر على ميزانية الوكالة الاتحادية للعمل".



واشار شيله إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى اختلاف الوضع الحالي مقارنة بما كان عليه إبان ذروة الأزمة المالية في 2009 حيث كانت العمالة المؤقتة مرتفعة وقت الأزمة، لكنها بقيت في العام الحالي " عند مستوى متدن للغاية" إذ بلغ عدد العاملين المؤقتين مؤخرا 44 ألف شخص.