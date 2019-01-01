المحرصاوي: نسعى جاهدين لتحقيق طفرات علمية للمساهمة في خطة مصر للتنمية

أكد رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي، أن مؤسسة الأزهر الشريف تسعى جاهدة لتحقيق طفرات علمية في مختلف مجالات العلوم، وتحرص على ربط جميع الأبحاث والدراسات العلمية التطبيقية بالجانب العملي الذي يخدم المجتمع المصري، انطلاقا من دور الأزهر الشريف في المساهمة في خطة مصر نحو التنمية الشاملة وبناء المستقبل.



وقال المحرصاوي - خلال افتتاحه اليوم السبت - فعاليات المؤتمر الدولي الرابع في العلوم الأساسية والتطبيقية بمدينة الغردقة، والذي تنظمه كلية العلوم بنين فرع أسيوط، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وحضور اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، والدكتور أسامة عبد الرؤوف، نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط- إن المؤتمر يناقش عدة محاور في مجال البحث العلمي وهي الرياضيات وتطبيقاتها، والاتجاهات الحديثة في الفيزياء وتطبيقاتها،والعلوم البيئية والزراعة، وآخر ما وصل إليه العلم الحديث في هذه المجالات.



من جانبه، أكد محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله أهمية عقد هذه المؤتمرات لتزويد الدولة بالأبحاث العلمية التي تعمل على تنمية المجتمع، موضحا أن البحث العلمي هو النواة الأساسية لتحقيق التقدم والرقي لكافة الدول.



وأشار المحافظ إلى الجهود التي تبذلها كافة الجهات المعنية وخاصة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تقديم كافة السبل للباحثين والعلماء لاهتمامها بالبحث العلمي الذي يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتقدم الدولة المصرية.



فيما أكد الدكتور أسامة عبد الرؤف، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، أن هذا المؤتمر العلمي جاء ليقدم رؤية ورسالة لدور الجامعات والمراكز البحثية في تفعيل مسيرة البحث العلمي، ورصد المشاكل البيئية المعاصرة، ومناقشتها، وتأثيراتها المختلفة، وتقديم حلول ومقترحات مستقبلية لها.



يشارك في المؤتمر لفيف من العلماء، وأساتذة الجامعات المختلفة من دول "ألمانيا- الصين- اليابان- روسيا- النمسا -باكستان- التشيك- السعودية" والعديد من الباحثين والمتخصصين في مجال العلوم من كافة الجامعات ومؤسسات البحث العلمي المصرية والعربية والدولية.



وشهدت فعاليات المؤتمر جلسة حوارية بين المحافظ والحضور حول إمكانية استفادة المحافظة بالأبحاث التي يقدمها الباحثون بالمؤتمر، حيث قدم المحافظ للمشاركين نبذة عن كافة المشاريع التي تتم على أرض محافظة البحر الأحمر.



وفي نهاية الجلسة الافتتاحية، أهدى رئيس جامعة الأزهر لمحافظ البحر الأحمر "درع التكريم " للتعبير عن مدى تعاونه لإنجاح هذا المؤتمر، مقدمًا التهنئة له بمناسبة حصوله على الدكتوراه في الأمن القومي.