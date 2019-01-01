ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة في الجمالية

أمرت نيابة الجمالية، السبت، بندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق شب في شقة سكنية، لحصر الخسائر والتلفيات ومعرفة أسباب الحريق.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم الجمالية، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق، بدون وقوع إصابات.