"المصريين الأحرار" بالإسكندرية يناقش الموروث الشعبي للحضارة المصرية

نظم حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية ندوة بعنوان "الموروث الشعبى للحضارة المصرية"، بمقر الحزب الرئيسي بالمنشية.



وذلك في إطار خطة الحزب لترسيخ الانتماء، وذلك بتوجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، واشراف النائب طارق السيد أمين الحزب بالإسكندرية.



كما باشر التنظيم مايكل نبيل أمين التنظيم، وخالد العزومي أمين قطاع غرب.



وحضر الندوة مني كيرلس، الأمين المساعد وسلوي عبد القادر أمينة المراة، والدكتور هاني الجمال احد المحاضرين.



وبدورها مني كيرلس رحبت بالحضور في بيتهم حزب المصريين الأحرار، وأوضحت أن الحزب يولي اهتماما بالغ فى نشر الثقافة والوعي بين أعضاؤه وعموم المواطنين.



والقى الدكتور هاني الجمال، محاضرة حول الموروثات الشعبية للحضارة المصرية ومدي تطورها عبر العصور وصولا للعصر الحديث.