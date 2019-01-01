السبت 27 يوليه 2019 الموافق 24 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

أسماء أوروبية تتنافس على منصب "لاجارد"

السبت 27/يوليه/2019 - 02:45 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
يتنافس 5 مرشحين أوروبيين لمنصب المدير العام لصندوق النقد الدولي، خلفا لكريستين لاغارد، المنتهية ولايتها والتي ستتولى إدارة البنك المركزي الأوروبي، كما أفادت وزارة المال الفرنسية الجمعة.

والمرشحون الـ5 هم بحسب الوزارة، وزيرة المال الإسبانية، ناديا كالفينو، ونظيرها البرتغالي رئيس مجموعة اليورو "يوروغروب"، ماريو سنتينو، وسلفه على رأس وزراء المال في منطقة اليورو والمسؤول الـ2 الحالي في البنك الدولي الهولندي، يورون ديسلبلوم، والبلغارية، كريستالينا جورجيفا، وحاكم البنك المركزي الفنلندي، أولي رين.

وتلقى وزير الاقتصاد والمال الفرنسي، برونو لومير، تكليفا من نظرائه الأوروبيين لإجراء المشاورات من أجل اقتراح مرشح أوروبي واحد لإدارة صندوق النقد الدولي.

وأجرى لومير هذا الأسبوع اتصالات مع جميع وزراء المال الأوروبيين بمن فيهم وزير المال البريطاني الجديد، بحسب وزارة المالية الفرنسية.

وذكرت الوزارة أن "لومير بقي على اتصال وثيق مع (نظيره الألماني) أولاف شولتز، وأطلع بالتأكيد رئيس الجمهورية على مختلف المبادلات".

وأكدت أنه "على ضوء هذه المشاورات المكثفة، برز توافق واضح على اختيار مرشح أوروبي واحد يتمتع بخبرة دولية واسعة وبمهارات تقنية أكيدة"، وهي معايير قادت إلى الأسماء الخمسة.

وأضافت "حصل إجماع أيضا على درس تعديل قاعدة الحد الأقصى للسن، ولكن لم يتخذ اي قرار في هذه المرحلة، ومن هنا، بدأ النقاش في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي".

وتفرض هذه القاعدة أن يكون عمر المدير العام عند تعيينه أقل من 65 عاما، ما يستبعد نظريا جورجيفا المولودة في 13 أغسطس 1953.

ويود لومير الآن فتح مرحلة 2 من المشاورات. وبناء عليه، أرسل لجميع نظرائه الأوروبيين الاستنتاجات الخطية للمرحلة الأولى من المناقشات وطلب أيضا من شركائه إبلاغه بمرشحهم المفضل من بين الـ5.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

مصرع شخصين فى معركة ثأرية عقب صلاة الجمعة بأسيوط

منذ حوالي 22 ساعة

بالأسماء.. حركة الضباط بمديرية أمن البحيرة

منذ حوالي 19 ساعة

محمود علاء يرد على شكوى لاعبي الزمالك ضده

منذ حوالي 15 ساعة

رفع 12 فئة جديدة من البطاقات التموينية

ads

الصور

image description

ياسمين علي تشعل حفل أوبرا جامعة مصر

image description

محمد حماقي يتألق في "حفل الساحل الشمالي"

image description

انهيار يسرا في عزاء والدتها بحضور عمرو أديب وفيفي عبده

image description

نجوم الفن يشيعون جثمان فاروق الفيشاوي

image description

بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5

ads

الأكثر قراءة

بيراميدز ينهى الاتفاق على ضم لاعب الزمالك

العثور على جثة داخل فيلا "الننى" فى المحلة

يسرا وإلهام شاهين تعتديان على محررة "الدستور"

بالأسماء.. حركة الضباط بمديرية أمن البحيرة

ستوديو

نيللي كريم تستعد لخوض أولى تجاربها في الإخراج

صفاء أبو السعود: حب الجمهور للفنان هو أهم تكريم (فيديو)

مصطفى حجاج يشعل الساحل الشمالي بأغنية "يا منعنع" (صور)

غدًا.. فريدة سيف النصر تكشف أسرار الهجوم عليها بعد خلع الحجاب في "واحد من الناس"

ads

رياضة

برشلونة يفوز وديا على فيسيل كوبي الياباني بثنائية نظيفة

منتخب الكرة الطائرة تحت 21 سنة يفوز على تونس 3-1 ببطولة العالم

ريال مدريد يُعلن انضمام فاييخو إلى وولفرهامبتون على سبيل الإعارة

آرسنال يعرض 40 مليون يورو للتعاقد مع مالكوم

الرئيس نيوز

تحقيقات "مذبحة فض الاعتصام": أفراد أمن أطلقوا النار وضابط أمر بجلد مُعتصمين سودانيين

مصر تدين حادث تفجير مقر بلدية العاصمة الصومالية مقديشو

النقل تقرر استبعاد رئيس هيئة ميناء الإسكندرية

الضرائب تواصل البحث عن المتهربين.. 2.2 مليار جنيه حصيلة مستهدفة

منوعات

من بينها القهوة.. 6 أطعمة تنشط عقلك

استطلاع: ارتفاع عدد الألمان المؤيدين لروسيا

عروس تنقذ زوجها بعد سقوطه فى بركان أول أيام شهر العسل

أسراب الجراد تغزو الولايات المتحدة

كشكول

عبد الرؤف: نسعى لتعزيز البحث العلمي فى "علوم الرياضة" وربطها بالبيئة

"الأزهر" يُعاين أرض فرع الجامعة الجديد بالإسكندرية

10 جنيهات للنموذج.. إجابات "بوكليت الثانوي" تحاصر الخديوية

"تعليم أسوان": الموافقة على تثبيت المعلمين المساعدين بالمحافظة

إسلام سياسي

لماذا منعت تونس وجدي غنيم من دخول أراضيها؟

طالبان تعلن مقتل وإصابة 3 جنود في استهداف شاحنة للجيش الأفغاني

التفاصيل الكاملة لفضيحة اختلاسات قيادات الإخوان

تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من المتهمين بالإرهاب في البحرين

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
عُقَد المدهش الذى جسد نفسه على الشاشة
د. محمد عفيفي
يوسف شاهين.. مسلم ولا مسيحي ولا كافر؟!
مؤمن المحمدي
قلب الأسد
د.أحمد الخميسى
كيف اختار «جو» والدى لدور الشيخ يوسف فى «الأرض»؟
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل لـ"نسمة عبد العزيز" بمكتبة الإسكندرية

"النفيخة" و"تكسير شرقى" على روماني الإسكندرية غدًا

غدًا.. تدشين "ذاكرة الكاريكاتير" بدار الكتب والوثائق

قصور الثقافة تستضيف أطفال مصر

صفحتنا ع الفيس بوك