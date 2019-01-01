أسماء أوروبية تتنافس على منصب "لاجارد"

يتنافس 5 مرشحين أوروبيين لمنصب المدير العام لصندوق النقد الدولي، خلفا لكريستين لاغارد، المنتهية ولايتها والتي ستتولى إدارة البنك المركزي الأوروبي، كما أفادت وزارة المال الفرنسية الجمعة.



والمرشحون الـ5 هم بحسب الوزارة، وزيرة المال الإسبانية، ناديا كالفينو، ونظيرها البرتغالي رئيس مجموعة اليورو "يوروغروب"، ماريو سنتينو، وسلفه على رأس وزراء المال في منطقة اليورو والمسؤول الـ2 الحالي في البنك الدولي الهولندي، يورون ديسلبلوم، والبلغارية، كريستالينا جورجيفا، وحاكم البنك المركزي الفنلندي، أولي رين.



وتلقى وزير الاقتصاد والمال الفرنسي، برونو لومير، تكليفا من نظرائه الأوروبيين لإجراء المشاورات من أجل اقتراح مرشح أوروبي واحد لإدارة صندوق النقد الدولي.



وأجرى لومير هذا الأسبوع اتصالات مع جميع وزراء المال الأوروبيين بمن فيهم وزير المال البريطاني الجديد، بحسب وزارة المالية الفرنسية.



وذكرت الوزارة أن "لومير بقي على اتصال وثيق مع (نظيره الألماني) أولاف شولتز، وأطلع بالتأكيد رئيس الجمهورية على مختلف المبادلات".



وأكدت أنه "على ضوء هذه المشاورات المكثفة، برز توافق واضح على اختيار مرشح أوروبي واحد يتمتع بخبرة دولية واسعة وبمهارات تقنية أكيدة"، وهي معايير قادت إلى الأسماء الخمسة.



وأضافت "حصل إجماع أيضا على درس تعديل قاعدة الحد الأقصى للسن، ولكن لم يتخذ اي قرار في هذه المرحلة، ومن هنا، بدأ النقاش في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي".



وتفرض هذه القاعدة أن يكون عمر المدير العام عند تعيينه أقل من 65 عاما، ما يستبعد نظريا جورجيفا المولودة في 13 أغسطس 1953.



ويود لومير الآن فتح مرحلة 2 من المشاورات. وبناء عليه، أرسل لجميع نظرائه الأوروبيين الاستنتاجات الخطية للمرحلة الأولى من المناقشات وطلب أيضا من شركائه إبلاغه بمرشحهم المفضل من بين الـ5.