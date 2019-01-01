محاولة جديدة من نابولي للتعاقد مع خاميس

حدد نادي نابولي الإيطالي برئاسة أوريليو دي لورينتيس، اجتماعًا مع البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال النجم الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، للوصول إلى خطة لمحاولة ضمه هذا الصيف.



بيع خاميس كان بالفعل حقيقة واقعة. في الأيام الأخيرة أبدى كل من أتلتيكو مدريد، ونابولي، اهتمامهما بالتوقيع مع الكولومبي الدولي الذي كان ريال مدريد قد حدد سعره في 45 مليون يورو.



ولكن وفقًا للصحافة الإسبانية كانت الإصابة الخطيرة التي تعرض لها ماركو أسينسيو في الرباط الصليبي والتي ستبعده تقريبًا عن الموسم بالكامل، عاملًا أساسيًا في تغيير رأي النادي.



وأكدت شبكة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية مساء اليوم السبت، أن من المقرر إجراء نادي نابولي الإيطالي محاولة جديدة للتعاقد مع الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز الذي يبلغ من العمر 27 عامًا في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.



وأشارت إلى أن على الرغم من مطالب ريال مدريد المالية الكبيرة للتخلي عن خاميس رودريجيز، إلا أن كارلو أنشيلوتي مدرب نادي نابولي يصر على ضمه، خاصة وبعد فشل التعاقد مع نيكولاس بيبي من ليل الذي انتقل لآرسنال الإنجليزي.