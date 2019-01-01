سقوط ديلر "ترامادول" في الفيوم

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة إبشواي بالفيوم القبض على عاطل بحوزته عدد من أقراص الترامادول المخدرة بقصد الاتجار.



كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير المباحث يفيد بتمكن قوة أمنية من مباحث إبشواي من القبض على "علاء غريب حسانين" 32 سنة، عاطل، وشهرته "الديلر" وبحوزته 130 قرص من حبوب الترمادول المخدر بقصد الاتجار ومبلغ مالي من متحصلات البيع وهاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائه.



تم التحفظ على المضبوطات والقبض على المتهم، وتحرر له المحضر رقم 420 لسنة 2019 وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.