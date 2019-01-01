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رياضة

رئيس نيوكاسل يهاجم بينيتيز: لا يهمه سوى المال

السبت 27/يوليه/2019 - 02:43 م
جريدة الدستور
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شن رئيس نادي نيوكاسل الإنجليزي، مايك آشلي هجومًا لاذغًا على مدرب الفريق السابق رافائييل بينيتيز. وشهدت علاقة الطرفين توثرًا كبيرًا خلال تواجد المدرب الإسباني مع “الماكبايس” الذي اتهم المالك آشلي في عديد التصريحات بعدم الوفاء بوعوده في جلب تعزيزات قوية للفريق، وفي النهاية قرر الرحيل ليوقع لنادي داليان ييفانج الصيني براتب 13 مليون، مما جعله أفضل مدرب مدفوع الأجر في البلاد.

واتهم آشلي بينيتيز بالتفكير في المال فقط وأن النادي لم يكن يشكل أي أهمية بالنسبة له، وأن دافعه الأول كان هو المال، حيث قال في تصريحات لصحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية: “من الأشياء التي قالها ستعتقد أن أول شيء بالنسبة إليه هو النادي، ثم رافا ثم المال. لكنني أود أن أقول إن المال كان أولًا، ثم رافا وأخيرًا النادي. لقد اتخذ القرار الأكثر راحة وهو أخذ المال والذهاب إلى الصين. أبلغني بقراره عبر البريد الإلكتروني.”

وأضاف: “لو عاد إلى مدريد أو انتقل إلى أحد الأندية 6 الكبار في الدوري الإنجليزي، كنت سأفهم ذلك، لكن الأمر بالنسبة له كان يتعلق بالمال فقط. لقد طلب زيادة في راتبه بنسبة 50٪، وأعتقد أنه طلب ذلك لأنه يعلم أن ذلك لن يحدث، لو قبلت كنت سأواجه مشكلة أخرى…”

“كمدرب قام بنيتيز بعمل ممتاز، وأنا أقدرويحزنني أن بعض المشجعين لا يدركون ذلك. كانت لدي ثقة كبيرة في رافا وعرضت عليه التمديد لـ 8 سنوات، لدي رؤية متوسطة وطويلة الأجل، لكن مطالبه المالية كانت تفوق قدرات النادي".
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