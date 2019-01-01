ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة وغادرته 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة.



وذكر بيان للمركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط اليوم السبت، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 19 سفينة بالإضافة إلى 5 سفن بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 7 آلاف و323 طن يوريا و3 آلاف و872 طن كوارتز و5 آلاف و711 طن رمل و4 ألاف و770 طن مولاس.