ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة
السبت 27/يوليه/2019 - 02:42 م
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة وغادرته 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة.
وذكر بيان للمركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط اليوم السبت، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 19 سفينة بالإضافة إلى 5 سفن بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.
وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 7 آلاف و323 طن يوريا و3 آلاف و872 طن كوارتز و5 آلاف و711 طن رمل و4 ألاف و770 طن مولاس.
وذكر بيان للمركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط اليوم السبت، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 19 سفينة بالإضافة إلى 5 سفن بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.
وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 7 آلاف و323 طن يوريا و3 آلاف و872 طن كوارتز و5 آلاف و711 طن رمل و4 ألاف و770 طن مولاس.