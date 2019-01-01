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عالم

جونسون: بريكست فرصة اقتصادية هائلة

السبت 27/يوليه/2019 - 02:42 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم السبت، إن بريكست يشكل "فرصة اقتصادية هائلة" لكن تم التعاطي معه خلال فترة سلفه تيريزا ماي على أنه "عاصفة معادية داهمة".

وتعهد جونسون، في خطاب ألقاه بمدينة مانشستر، باستثمارات جديدة في مناطق صوتت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

ووعد جونسون بتسريع المفاوضات بشأن اتفاقيات تجارية لمرحلة ما بعد بريكست، وإنشاء مناطق حرة لتحفيز الاقتصاد.

وفي وقت سابق، قال جونسون "سننفذ وعودنا المتكررة للبرلمان وللناس، بالخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر، بدون أي حجج".

وطالب المواطنين بالإيمان بدولتهم، وأكد أن المملكة المتحدة رائدة في جميع المجالات، وعلى الجميع أن لا يستهينوا بها.

ولم يتردد جونسون بمهاجمة رئيسة الوزراء السابقة، تيريزا ماي، حيث أشار إلى انتهاء "ثلاثة أعوام مليئة بالشك بالنفس".
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