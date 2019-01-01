نجم منتخب أوغندا ينضم لبيراميدز

تعاقد مجلس إدارة نادي بيراميدز مع الدولي الأوغندي “عبده لومالا”، لاعب سيريانسكا السويدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ووصل اللاعب إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت من أجل التوقيع على عقود انضمامه لبيراميدز.



وجاء انضمام اللاعب لصفوف بيراميدز بتوصية من المدير افلني ديسابر، مديره الفني السابق في منتخب اوغندا.



ويسعى بيراميدز لابرام المزيد من الصفقات تمهيدًا للمنافسة على لقب الكونفدرلية في أول ظهور أفريقي له في النسخة المقبلة من المسابقة.