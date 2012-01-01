المرشح للتوقيع مع برشلونة يعتذر لميسي

قدم الظهير الأيسر الإسباني الشاب هيكتور جونيور فيربو لاعب ريال بيتيس اعتذاره للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في ظل ارتباطه الوثيق بمزاملة “البولجا” في صفوف برشلونة.



وارتبط فيربو بالانتقال إلى صفوف برشلونة لتعزيز مركز الظهير الأيسر الذي يشغله الإسباني جوردي ألبا، دون وجود بديل له.



وكان اللاعب الإسباني ذو 22 عامًا، نشر تغريدة في عام 2012 هاجم بها ليونيل ميسي وقام بالتقليل منه، إلا أنه قرر الاعتذار منه.



وقال فيربو في تصريح نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن تلك التغريدة "هذا الشيء لا يهم ويمكنني شرحه دون مشكلة، اتضح أن أفضل صديق لي في ذلك الوقت كان من برشلونة ومن محبي ميسي لأن ليو الأفضل دون نقاش، قلت له أن يقول أشياء قبيحة عن ميسي، كان هنالك تغريدات قبيحة مني عنه، ذلك الصديق الآن زوجتي وأم لابنتي".