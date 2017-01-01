الأهلي يوافق على إعارة لاعبه إلى بيراميدز

رحب مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، برغبة نادي بيراميدز في الحصول على خدمات محمد شريف لاعب خط وسط الفريق الأحمر.



واشترط الأهلي أن يكون الانتقال على سبيل الإعارة وليس البيع النهائي.



وكان بيراميدز يرغب في الحصول على خدمات شريف بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة، ولكنه الأمر الذي لم يلقى قبولًا في الأهلي، مشترطًا الإعارة لمدة موسم واحد فقط.



وانتقل شريف للاهلي قادمًا من دجلة في يناير من عام 2018.