إنتر ميلان يحدد بدائل لوكاكو

تفكر إدارة إنتر ميلان بالخروج من المفاوضات للتوقيع مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو مع نظيره مانشستر يونايتد، بعد دخول يوفنتوس في المنافسة لضم اللاعب.



وكشفت الصحافة الإيطالية عن سعي يوفنتوس للتوقيع مع لوكاكو من خلال إدراج إسم الأرجنتيني باولو ديبالا في الصفقة، بينما يستعد الإنتر لعرض 70 مليون يورو بجانب خمسة ملايين يورو مكافآت.



ووفقًا لصحيفة "كوريري ديلو سبورت" فإن إنتر ميلان كان يظن أن المفاوضات لضم لوكاكو حصرية معه، لكن مع دخول يوفنتوس فإنه سيفكر بالبدائل.



وكشفت الصحيفة الإيطالية عن وجود اسمي البوسني إدين دجيكو لاعب روما والأوروجوياني إدينسون كافاني من باريس سان جيرمان ضمن قائمة المرشحين لتعويض صفقة لوكاكو إذا فشلت الصفقة.



ويأتي التوقيع مع مهاجم جديد بعد إعلان إنتر ميلان خروج الأرجنتيني ماورو إيكاردي من مخططاته للموسم الجديد.