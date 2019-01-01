اعتقال شخصين للاشتباه في قيامهما بالتجسس غربي أفغانستان

اعتقلت قوات الأمن الأفغانية، اليوم السبت، شخصين يشتبه في قيامهما بالتجسس لصالح دول إقليمية، وذلك في إقليم (هيرات) الواقع غربي البلاد.



ونقلت قناة (طلوع) الأفغانية، اليوم، عن المتحدث باسم حاكم الإقليم جيلاني فارهاد قوله: "إن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم في اتهامات تتعلق بالتجسس وصل إلى ثمانية"، مشيرا إلى أنه تم اعتقال المشتبه بهم من مناطق مختلفة في الإقليم، حيث اعترفوا بالاتهامات الموجهة إليهم.