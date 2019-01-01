وكيل ديميرال ينفي الشائعات بشأن مغادرة يوفنتوس

تحدث وكيل أعمال ميريح ديميرال، لاعب يوفنتوس الإيطالي، عن التقارير التي أشارت في الأيام الماضية إلى إمكانية انتقاله للعب مع أندية أخرى على سبيل الإعارة.



وانضم اللاعب التركي إلى فريق السيدة العجوز في وقت سابق من الشهر الحالي مقابل مبلغ 15 مليون يورو من ساسولو، لكنه ارتبط بالرحيل على سبيل الإعارة إلى ميلان وفيورنتينا.



وشدد وكيل أعمال المدافع البالغ من العمر 21 عامًا على أنه باقٍ في يوفنتوس بناءً على العقد الموقع بين الطرفين مؤخرًا، قبل أن يؤكد على عدم نيته الانضمام إلى فرق آخر في الميركاتو الصيفي.



وقال سينك مليك يازجي اليوم السبت في حديث إلى موقع "فيورنتينا نيوز" الإيطالي: "ديميرال سيبقى في يوفنتوس ولن يغادر إلى أي مكان، النادي لن يقوم ببيعه أو إعارته إلى جهة أخرى".



وتؤكد الصحافة الإيطالية أن يوفنتوس قام بشراء ميريح ديميرال من أجل الاستثمار به، حيث يتمتع هذا اللاعب بقدرات دفاعية مميزة، الأمر الذي يعني زيادة في قيمته المالية خلال أشهر قليلة.