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رياضة

برشلونة يفوز على فيسل كوبي بمشاركة فيا وإنييستا

السبت 27/يوليه/2019 - 01:28 م
جريدة الدستور
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حقق فريق برشلونة الإسباني الفوز على نظيره ومستضيفه فيسل كوبي الياباني، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما ضمن معسكر النادي الكتالوني التحضيري باليابان استعدادا للموسم الجديد.

وعاد برشلونة لبوابة الانتصارات من جديد بعد الإخفاق والسقوط أمام تشيلسي منذ عدة أيام قليلة وديًا في أول مباراة استعادادًا للموسم الجديد، لتعود كتيبة فالفيردي للفوز في ثاني مباراة ودية لها.

وسيطرت حالة من الممل على مجريات الشوط الأول بأكمله بسب عدم دخول الفريقين أجواء المباراة والأمر الذي أدى لوجود الكثير من الأخطاء خصوصًا في تمرير الكرة.

وفشل لاعبو برشلونة وفيسيل كوبي من الوصول إلى المرمى وتهديد مرمى الحارسين لينتهي الشوط الأول الضعيف فنيًا بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ودخل برشلونة الشوط الثاني بقيادة المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي بتشكيلة مغايرة تمامًا عن التي شاركت في الفترة الأولى، الأمر الذي غير من أداء النادي الكتالوني نسبيًا.

وبالفعل في الدقيقة 59 من زمن الشوط الثاني نجح البديل الشاب كارلوس بيريز من افتتاح أهداف المباراة لصالح برشلونة ووضع النادي الكتالوني في المقدمة.

وقبل انتهاء المباراة بعدة دقائق وفي ظل سيطرة تامة من جانب برشلونة، عاد المتألق كارلوس بيريز مرة أخرى ليسجل الثنائية الخاصة له وينهي اللقاء بفوز النادي الكتالوني بهدفين مقابل لا شيء.
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