عاهل الأردن يتوجه إلى الإمارات في زيارة رسمية

توجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، إلى أبوظبي في زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.



وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأنه من المقرر أن يلتقي الملك عبدالله الثاني مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.