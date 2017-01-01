تشييع جثمان شاب فلسطينى قتل برصاص جيش الاحتلال شرقى قطاع غزة

شيع مئات الفلسطينيين، اليوم السبت، جثمان شاب فلسطيني قتل الليلة الماضية برصاص الجيش الإسرائيلي بعد ساعات من إصابته خلال احتجاجات مسيرات العودة.



وجرت مراسم التشييع في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، حيث ينحدر الشاب، 23 عامًا، وسط عبارات غاضبة وأخرى تدعو للانتقام لدمائه.



وجرى لف الجثمان بالعلم الفلسطيني وهو تقليد متبع في جنازات القتلى الفلسطينيين.



وأعلنت وزارة الصحة في غزة في ساعة متأخرة الليلة الماضية وفاة الشاب متأثرًا بإصابته خلال الاحتجاجات الأسبوعية كل جمعة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل.



وكانت الوزارة قد ذكرت أن 36 متظاهرًا أصيبوا في الاحتجاجات، بينهم 24 بالرصاص الحي والبقية بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز، فيما تم استهداف سيارة إسعاف بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط شرق غزة.



وجرت أمس احتجاجات الجمعة رقم 68 من مسيرات العودة تحت شعار (لاجئى لبنان)، تضامنًا معهم في مواجهة حملة حكومية لبنانية يقول الفلسطينيون إنها تضيق على عمل اللاجئين الفلسطينيين.



وتتواصل مسيرات العودة منذ مارس 2018 وقتل فيها أكثر من 300 فلسطينى في مواجهات أسبوعية مع الجيش الإسرائيلي.



وتطالب المسيرات برفع الحصار الإسرائيلى المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عامًا، واستدعت تدخلات من مصر وقطر والأمم المتحدة لإنهاء جولات من التوتر العسكري بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.



وأكدت هيئة مسيرات العودة في بيان ختامي لاحتجاجات أمس، على استمرار المسيرات في قطاع غزة وتطلعها إلى انتقالها لكل ساحات الوجود الفلسطيني.



وانتقد مسئولون في الهيئة المشكلة من فصائل وجهات أهلية وحقوقية ما اعتبروه "مماطلة" إسرائيل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بوساطة مصرية لتعزيز تفاهمات التهدئة.