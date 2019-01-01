التنمية المحلية: مسار العائلة المقدسة يحمل الخير لمصر

قالت وزارة التنمية المحلية، إن المشروع القومى لمسار العائلة المقدسة يعد إيقونة الحج المسيحي إلى مصر، وهو أطول مسار حج في العالم داخل دولة واحدة ويكتسب أهمية بالغة في إطار مباركة بابا الفاتيكان لمسار العائلة المقدسة، لاعتماده ضمن رحلات الحج المسيحي.



وأكدت الوزارة، خلال لقاء اليوم مع عدد من ممثلي المحافظات، لبحث آليات تذليل العقبات التي تواجه تنفيد المشروع القومي للعائلة المقدسة، أن المشروع يحمل العديد من الخير لمصر، بتنشيطه للسياحة الدينية وخلق فرص عمل وتطوير البنية التحتية للمحافظات التي يمر بها المشروع.



وأضافت أن مراحل مسار العائلة المقدسة تبدأ بمرحلة التشغيل التجريبي بمحافظتى القاهرة والبحيرة، ثم المرحلة الأولى وتضم أديرة جبل الطير ودرنكة ودير المحرق بمحافظتى المنيا وأسيوط، والمرحلة الثانية وتضم باقى محافظات مسار العائلة، مثل تل بسطا في الشرقية وسخا بكفر الشيخ وسمنود بالغربية.