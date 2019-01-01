استطلاع: ارتفاع عدد الألمان المؤيدين لروسيا

أظهر استطلاع للرأي ارتفاع عدد المؤيدين لروسيا من الألمان، واتضح أن أغلبية السكان يتمنون أن تتقرب ألمانيا من روسيا، حسبما أظهر استطلاع للرأي، نشرت نتائجه في صحيفة "دير تاجيسشبيجيل".



وقال 72% من المشاركين في الاستطلاع من سكان ألمانيا الشرقية إنهم يريدون أن تتقرب ألمانيا من روسيا، فيما أبدى 54% من سكان ألمانيا الغربية الرغبة المماثلة.



وعبّرت الأغلبية عن نظرة سلبية إزاء القيود التي يضعها الغرب على التعامل مع روسيا.



وأعلن النائب الألماني، كلاوس إرنست، في وقت سابق، أن الإجراءات التقييدية ضد روسيا تضر بقطاع الأعمال الألماني.