أزارو: لن أرحل عن الأهلي

قال المغربي وليد أزارو، مهاجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، إنه لن يرحل عن صفوف الفريق الأحمر، معلنًا استمراره مع الفريق.



وأضاف المهاجم المغربي في تصريحات صحفية: "سأكمل رحلتي مع الأهلي، وسعيد بتحقيق الألقاب مع الفريق، ولن أرحل".



ونفى أزارو الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول رغبته في الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء.



وتُوج أزارو بالدوري مع الأهلي في آخر موسمين، بالإضافة إلى لقب السوبر المحلي، وحصل على لقب هداف الدوري في الموسم المنصرم.