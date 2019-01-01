إخلاء سبيل مسجلة أصابت شخصًا في مشاجرة ببولاق

قررت نيابة بولاق أبوالعلا، السبت، إخلاء سبيل سيدة مسجلة متورطة في التشاجر مع جيرانها، والتسبب في إصابة أحدهم بجروح قطعية بسبب خلافات الجيرة، عقب التصالح.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بولاق أبوالعلا من ضبط «إنجي. أ»، 32 عامًا، مسجلة، متورطة في افتعال مشاجرة مع جيرانها بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال.



وانتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين أن المشاجرة نشبت بسبب لعب الأطفال، وتدخلت فيها عائلة الطرفين، مما تسبب في إصابة أحد أفراد الطرف الثاني بجروح قطعية نتيجة الاشتباك والتعدي بالأيدي.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.