الزمالك يسعى للتخلص من خالد بوطيب

بات الدولي المغربي خالد بوطيب على بُعد خطوة من الرحيل عن صفوف فريق الكرة بنادي الزمالك.



وأكدت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن بوطيب اقترب من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال موسم الانتقالات الصيفي الجاري.



وأشارت الصحيفة إلى أن بوطيب لم يقدم الأداء المنتظر منه خلال قيادة هجوم الزمالك، وهو ما دفع مسئولى النادي الأبيض للتفكير جديًا في رحيله.



وخسر الزمالك لقب الدوري المصري الممتاز بعد أن كان متقدمًا بفارق كبير في النقاط عن غريمه الأهلي.