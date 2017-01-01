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عالم

الرئيس الفلبيني يوقف اليانصيب الوطني بسبب مزاعم بالفساد

السبت 27/يوليه/2019 - 01:21 م
جريدة الدستور
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أصدر رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي أمرا بوقف اليانصيب الوطني وغيرها من أنشطة القمار التي تديرها وكالة خيرية حكومية عقب تقارير بوجود فساد هائل بها،بحسب متحدث باسم دوتيرتي.

ويدير مكتب "تشاريتي سويب ستيكس أوفيس" اليانصيب الوطني واليانصيب على مستوى البلدات الصغيرة وغيرها من برامج القمار في محاولة لجمع الأموال من أجل برامج الصحة والمساعدة الطبية والخدمات والمنظمات الخيرية.

وقال المتحدث الرئاسي سلفادور بانيلو في بيان: "أمر الرئيس بإلغاء وسحب كل الرخص وحق الامتياز التي أصدرها المكتب بأثر فوري".

وأضاف: "جرى توجيه كل العاملين في مجال إنفاذ القانون بتنفيذ توجيهات الرئيس على الفور ودون استثناءات".

وقال بانيلو إن دوتيرتي أصدر الأمر بعدما تلقى تقارير بـ"تآمر كبير للاحتيال على الحكومة في حصصها القانونية وبالتالي جماهير شعبنا من الحصول على الخدمات الأساسية التي يحتاجونها".

وفي مارس، أقال دوتيرتي المدير العام لمكتب وكالة "تشاريتي سويب ستيكس أوفيس" جراء مزاعم بالفساد عقب تحقيق في الوكالة التي تديرها البلاد والتي حققت 5ر63 مليار بيزو (27ر1 مليار دولار) في 2018 بارتفاع 20 بالمئة عن عائدات 2017.
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