تجديد حبس 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار في باب الشعرية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، السبت، حبس 4 أشخاص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل.



وأكدت تحريات ومعلومات الأجهزة الأمنية بالقاهرة حفر بائع زجاج خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.



وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المسكن وتبين عدم تواجد المتهم، وضبط القائمين بأعمال الحفر وهم 3 عمال، وسائق، بحوزتهم 5 قطع فخارية يشتبه في آثريتها، والأدوات المستخدمة فى عملية الحفر.



وبمواجهتهم اعترفوا بالحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار بالاشتراك مع الهارب.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.