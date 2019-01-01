الريال يحيي آمال كوستا في البقاء مع أتلتيكو

كان دييجو كوستا مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني هو الفائز الأكبر في الانتصار الساحق لناديه بنتيجة 7-3 على جاره وغريمه ريال مدريد، في كأس الأبطال الدولية فجر السبت.



ونجح كوستا في تسجيل 4 أهداف دفعة واحدة هي التي شكلت النتيجة الخرافية لصالح "الروخيبلانكوس" في ديربي ودي بين الفريقين.



والغريب أن كوستا رغم تسجيل الهدف الأول والأهداف من الرابع إلى السادس؛ فإنه لم يسلم من الخروج مطرودًا بعد مشادة مع داني كارفخال لاعب ريال مدريد.



وشهد الموسم الماضي واحدًا من أسوأ مواسم كوستا في مسيرته الكروية سواء على المستوى الفني أو الانضباطي، ولم يسجل إلا 4 أهداف فقط منها هدف وحيد في الدوري الإسباني.



وشهدت نهاية الموسم تعرض لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق إلى عقوبة إيقاف لمدة 8 مباريات، بسبب ما بدر منه خلال لقاء برشلونة في "الليجا" في أبريل، حين أهان الحكم خيسيوس مانزانو.



وكان من الطبيعي، يخرج الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد ليؤكد أن الموسم المقبل سيكون مختلفًا بالنسبة للمهاجم "الشرس" وأنه بإمكانه التغلب على كل مصاعب الموسم الماضي، غير أن تعاقد "الروخيبلانكوس" مع البرتغالي جواو فيليكس القادم من بنفيكا، بديلًا لأنطوان جريزمان، وضع علامات استفهام حول استمرار كوستا.



وفي الآونة الأخيرة بدأت التقارير الصحفية تتحدث عن عودة محتملة لدييجو إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وكان فريق ولفرهامبتون بقيادة البرتغالي نونو سانتو، هو الوجهة التي تحدثت عنها الصحافة العالمية مؤخرًا بشأن كوستا.



وقد تدفع ودية الريال المدرب سيميوني لإعادة النظر والتمسك باستمرار اللاعب بين صفوف فريقه على الأقل خلال الموسم المقبل.