المصارع المصري محمد إيهاب يتأهل لربع نهائي بطولة أوليج كارفيف
السبت 27/يوليه/2019 - 01:15 م
تأهل المصارع المصري محمد إيهاب لربع نهائي بطولة أوليج كارفيف المقامة حاليًا في بيلاروسيا، عقب الفوز على بطل الصين بنتيجة 4-1، وذلك ضمن منافسات وزن 77 كجم.
وصعد المصارع المصرى محمد السيد أبوحليمة لنفس الدور ضمن منافسات وزن 67 عقب فوزه على بطل روسيا 2-1.. ومحمد إبراهيم كيشو لنفس الدور والوزن على حساب بطل روسيا 8-0.
وعبر المصارع المصري عبد اللطيف منيع إلى نفس الدور ضمن منافسات وزن 130 كجم بعد الفوز على بطل الصين 8-0.
وفي منافسات وزن 72 تأهل المصارع المصري حسن حسن إلى مباراة الميدالية البرونزية بعد الفوز على بطل أوزبكستان 2-1.
وصعد المصارع المصرى محمد السيد أبوحليمة لنفس الدور ضمن منافسات وزن 67 عقب فوزه على بطل روسيا 2-1.. ومحمد إبراهيم كيشو لنفس الدور والوزن على حساب بطل روسيا 8-0.
وعبر المصارع المصري عبد اللطيف منيع إلى نفس الدور ضمن منافسات وزن 130 كجم بعد الفوز على بطل الصين 8-0.
وفي منافسات وزن 72 تأهل المصارع المصري حسن حسن إلى مباراة الميدالية البرونزية بعد الفوز على بطل أوزبكستان 2-1.