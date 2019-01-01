المصارع المصري محمد إيهاب يتأهل لربع نهائي بطولة أوليج كارفيف

تأهل المصارع المصري محمد إيهاب لربع نهائي بطولة أوليج كارفيف المقامة حاليًا في بيلاروسيا، عقب الفوز على بطل الصين بنتيجة 4-1، وذلك ضمن منافسات وزن 77 كجم.



وصعد المصارع المصرى محمد السيد أبوحليمة لنفس الدور ضمن منافسات وزن 67 عقب فوزه على بطل روسيا 2-1.. ومحمد إبراهيم كيشو لنفس الدور والوزن على حساب بطل روسيا 8-0.



وعبر المصارع المصري عبد اللطيف منيع إلى نفس الدور ضمن منافسات وزن 130 كجم بعد الفوز على بطل الصين 8-0.



وفي منافسات وزن 72 تأهل المصارع المصري حسن حسن إلى مباراة الميدالية البرونزية بعد الفوز على بطل أوزبكستان 2-1.