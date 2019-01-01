برنامج للتنمية الذاتية للأطفال بفرع منظمة خريجي الأزهر بالدقهلية

يعقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة الدقهلية برئاسة الدكتور أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر، وبإشراف من الدكتورة فاطمة كشك، عددا من البرامج التدريبية للنشئ منها برنامج متخصص في التنمية الذاتية الذي تقدمه منحة طلائع الإيمان للأطفال خلال برامجها التربوية لبناء شخصية سوية وتنمية مهارات أولادنا وبناتنا الطلاب.



وأكدت الدكتورة فاطمة كشك، أن البرنامج يتضمن مجموعة من الأهداف التي يتم تحقيقها من خلال ورش تدريبية، حيث يتضمن اليوم الدراسي في البرنامج ثلاث ورش تدريبية مختلفة منها مهارات الثقة بالنفس وكيفية إدارة الوقت وإدارة الأهداف، ويتم التدريب على أيدي مجموعة متخصصة من المدربين الأكفاء.