سميوني: الفوز على الريال بسباعية لا يعكس الفوارق بين الفريقين

رأى الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، أن مواجهة فريقه لجاره اللدود ريال مدريد في كأس الأبطال الدولية، لا تعكس حقيقة الفوارق بينهما.



وفاز أتلتيكو بسباعية مقابل 3 أهداف على "الميرينجي" في كأس الأبطال، في لقاء شهد توهج دييجو كوستا بتسجيل رباعية، وظهورًا جيدًا للصاعد المنضم حديثًا جواو فيليكس الذي سجل هدفا وصنع ثنائية.



وقال "سيميوني"، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي: "لا أنظر لتلك المباراة على أنها مرآة تعكس الفروق بين الطرفين".



وعن كيفية الاستعداد للقاء، عقب "سيميوني" بقوله: "تحضرنا بشكل جيد وشاهدنا مباريات للريال، وأدركنا جيدًا كيف يمكننا أن نضربهم، حاولنا إيجاد أماكن جيدة للتمركز عند خروج الكرة، وأغلقنا المساحات بشكل محكم وهو أهم شيء".



وأضاف المدرب الأرجنتيني: "دائمًا هناك شيء ما يمكن أن يتحسن، بعيدًا عن النتيجة، الريال حاول الهجوم وأتيحت له فرص كثيرة".



وعن جواو فيليكس، أضاف "سيميوني": "هو يلعب بشكل أفضل في الهجوم، ولديه قدرة على رؤية الملعب وجرح المنافسين".



وانضم فيليكس للأتلتي قادمًا من بنفيكا البرتغالي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، مقابل 126 مليون يورو كأغلى صفقة في تاريخ النادي.



وجاء قدوم الموهبة البرتغالية الصاعدة لتعويض رحيل الفرنسي أنطوان جريزمان عن جدران ملعب "واندا ميتروبوليتانو" باتجاه ملعب كامب نو معقل برشلونة.