ماكرون ناعيًا "السبسي": كان حكيمًا وسياسيًا مخضرمًا
السبت 27/يوليه/2019 - 01:13 م
قال الرئيس الفرنسي ماكرون، في كلمة في وداع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي: تعلمت الكثير من الرئيس الراحل السبسي، لقد كان رجلا حكيمًا وسياسيًا مخضرما.
وتابع ماكرون: أتذكر اجتماعنا بشأن الأزمة الليبية وكانت لديه قدرة على إقناع الفرقاء الليبيين، قائلًا الرئيس الراحل قايد السبسي تحمّل الكثير من أجل بلاده.
واستطرد: السبسي سار على خطى الرئيس بورقيبة.
وتابع ماكرون: أتذكر اجتماعنا بشأن الأزمة الليبية وكانت لديه قدرة على إقناع الفرقاء الليبيين، قائلًا الرئيس الراحل قايد السبسي تحمّل الكثير من أجل بلاده.
واستطرد: السبسي سار على خطى الرئيس بورقيبة.