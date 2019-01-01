ماكرون ناعيًا "السبسي": كان حكيمًا وسياسيًا مخضرمًا

قال الرئيس الفرنسي ماكرون، في كلمة في وداع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي: تعلمت الكثير من الرئيس الراحل السبسي، لقد كان رجلا حكيمًا وسياسيًا مخضرما.



وتابع ماكرون: أتذكر اجتماعنا بشأن الأزمة الليبية وكانت لديه قدرة على إقناع الفرقاء الليبيين، قائلًا الرئيس الراحل قايد السبسي تحمّل الكثير من أجل بلاده.



واستطرد: السبسي سار على خطى الرئيس بورقيبة.