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عالم

ماكرون ناعيًا "السبسي": كان حكيمًا وسياسيًا مخضرمًا

السبت 27/يوليه/2019 - 01:13 م
السبسي
السبسي
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قال الرئيس الفرنسي ماكرون، في كلمة في وداع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي: تعلمت الكثير من الرئيس الراحل السبسي، لقد كان رجلا حكيمًا وسياسيًا مخضرما.

وتابع ماكرون: أتذكر اجتماعنا بشأن الأزمة الليبية وكانت لديه قدرة على إقناع الفرقاء الليبيين، قائلًا الرئيس الراحل قايد السبسي تحمّل الكثير من أجل بلاده.

واستطرد: السبسي سار على خطى الرئيس بورقيبة.
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