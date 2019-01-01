إصدار إعلان هانما لتعزيز التعاون الدولي

أصدر الاتحاد الدولي للمناطق المحمية إعلانًا في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالي الصين، دعا فيه إلى تعاون دولي لحماية المناطق المحمية.



وصدر الإعلان خلال اختتام الاجتماع السنوي للاتحاد في محمية هانما الطبيعية الوطنية، وذلك بحضور 160 مديرًا وباحثًا في مجال المحميات الطبيعية قدموا من 13 دولة.



ودعا إعلان هانما الذي صدر على اسم المحمية المذكورة، دعا إلى دعم نشط من الدول في حماية المناطق المحمية.



وحث الإعلان الدول على تقوية التعاون في مراقبة المناطق المحمية العالمية، للعب دور هام في تعقب وفهم أزمات عالمية مثل التغير المناخي وخسائر التنوع الحيوي وتأثيراتها، واتخاذ موقف نشط في معالجة تلك القضايا.