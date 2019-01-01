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تكنولوجيا

هواوي تطرح أول هاتف محمول يدعم شبكة الجيل الخامس للاستخدام التجاري

السبت 27/يوليه/2019 - 01:11 م
جريدة الدستور
وكالات
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طرحت شركة هواوي أول هاتف محمول لها يدعم تقنية شبكة الجيل الخامس للاستخدام التجاري في شنتشن، حيث مقر الشركة، وذلك تزامنا مع سعي عملاق الاتصالات الصيني إلى الدخول إلى عالم شبكة الجيل الخامس التي تتميز بالسرعة الكبيرة.

وقال خه قانج، رئيس شبعة الهاتف المحمول بالشركة، خلال مراسم الإطلاق، إن الهاتف Huawei Mate 20 X حصل على أول ترخيص لاستخدام شبكة الجيل الخامس في الصين.

وبدأت هواوي بعد ظهر اليوم تلقي طلبيات لشراء الجهاز الذي يبلغ سعره 6199 يوان (نحو 898 دولار أمريكي)، ومن المقرر أن يطرح الجهاز في الأسواق في 16 أغسطس.
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