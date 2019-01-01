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حوادث

حبس خادمة سرقت مخدومتها بالرحاب

السبت 27/يوليه/2019 - 12:09 م
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس خادمة، لاتهامها بسرقة 30 ألف جنيه، من داخل شقة مخدومتها بمدينة الرحاب، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهمة "رشا.ع" تعمل لدي المجني عليها منذ 4 أشهر، واستغلت خروجها وقامت بسرقة 30 ألف جنيه، من داخل شقتها ولاذت بالفرار.

كانت بداية الواقعة، بورود معلومات لقسم شرطة التجمع الأول، تفيد بقيام خادمة بسرقة مبلغ مالي من داخل شقة مخدومتها بمنطقة التجمع الأول، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الأول، من القبض على المتهمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
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