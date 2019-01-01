الطب البيطري بأسيوط يكشف استعداداته لعيد الأضحى

أكد محافظة أسيوط، أهمية التنسيق بين مديريات الطب البيطري والتموين والصحة، لشن حملات مكثفة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة قبل وأثناء وبعد عيد الأضحى المبارك، للتأكد من صلاحية اللحوم والدواجن للاستهلاك الآدمي وضبط وإعدام غير الصالح منها بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتاجرين بالصحة العامة بقرى ومراكز المحافظة.



وقال الدكتور خالد بكري مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط، إنه تم وضع خطة متكاملة مكونة من عدة محاور، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى تشكيل غرفة عمليات بمديرية الطب البيطري طوال الـ 24 ساعة يوميًا، وربطها بغرفة عمليات المحافظة من خلال أرقام (2055468088، 2055467 088) وذلك للرد على شكاوى المواطنين وتقديم الإرشادات الصحية والفنية.



وأوضح أنه سيتم فتح المجازر مجانًا أمام المواطنين والجمعيات الخيرية بدون رسوم طوال أيام العيد، منعًا لانتشار الأمراض والأوبئة والحد من ذبح الأضاحي بالشوارع والطرقات، مشيرًا إلى التواصل مع المواطنين عن طريق الندوات الإرشادية لنشر الوعي بين المواطنين بكيفية اختيار الأضحية ومواصفاتها وتوعيتهم بأهمية الذبح داخل المجازر لضمان صلاحية اللحوم وخلوها من الأمراض وحفاظًا على البيئة.