بالصور.. "المتفائل" يبدأ ليلته الأولى بـ"كامل العدد"

افتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، مساء أمس الجمعة، في تمام التاسعة مساء العرض المسرحي الجديد "المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح.



جاء ذلك بحضور الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف مدير فرقة المسرح القومي، الفنانة وفاء الحكيم مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدد كبير من الفنانين والمسرحين منهم الدكتور سامح مهران، المخرج عصام السيد، المخرج ناصر عبد المنعم، الشاعر محمد بهجت، الدكتور محمد زعيمة، الفنان محمد رضوان، وغيرهم وسط حضور جماهيري كبير، حيث رفع المسرح لافتة كامل العدد قبل افتتاح العرض بيومين.



تدور أحداث العرض حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة في مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.



عرض "المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق علي، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.