بدء امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بشمال سيناء

بدأت اليوم السبت، امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالمدارس الثانوية الفنية على مستوى محافظة شمال سيناء.



وأعلنت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء انتظام الامتحانات، مشيرة الى تشكيل غرفة عمليات فى ديوان عام المديرية لمتابعة أعمال الامتحانات على مستوى المحافظة.



يذكر أن نسبة النجاح فى الدور الأول بلغت 87 % فى التعليم الصناعى، 75 % فى التعليم التجاري، 46 % الزراعى، 59 % فى التعليم الفندقى.. وأن نحو 800 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثانى.