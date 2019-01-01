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سياسي

بسبب التعدي على الملكية الفكرية.. "الوطنية للإعلام" تتحرك ضد قنوات الإخوان

السبت 27/يوليه/2019 - 12:03 م
وكيل الهيئة الوطنية
وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، الدكتور جمال الشاعر
محمد جعفر
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كشف وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، الدكتور جمال الشاعر، عن وجود تحركات فعلية لرصد مخالفات قنوات الإخوان وتعديها على حقوق الملكية الفكرية للأفلام والتسجيلات المملوكة للهيئة، من خلال تكليف لجان الهيئة بمتابعة ذلك ورصده.

وأكد الشاعر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن التجاوزات مستمرة منذ فترة وآخرها إذاعة حلقات من برنامج عالم الحيوان وغيره وأفلام مسجلة ومملوكة للهيئة والتلفزيون المصري، وذلك دون موافقة الهيئة، بما يمثل مخالفة صريحة لقوانين الملكية الفكرية.

وأشار وكيل الوطنية للإعلام، إلى أن لجنة الشئون القانونية تبحث آليات التحرك لمواجهة سرقة حقوق الهيئة من خلال إقامة الدعاوى القانونية والقضائية على قنوات الإخوان.

فيما أكد عبد الرحمن رشاد، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، إن سرقة حقوق الهيئة لن يتم الصمت عنها، وهناك بالفعل تحركات داخل الهيئة ولجانها لمواجهة ذلك، موضحا أن الشئون القانونية بالهيئة تنسق مع مكتب حقوق الملكية الفكرية، لرصد عمليات السرقة.

وأشار في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى بدء التواصل مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الملكية الفكرية لبحث الآليات القانونية لمعاقبة قنوات الإخوان، من خلال رفع قضايا دولية عليهم، وإلزامهم بمنع نشر أفلام أو تسجيلات مملوكة للوطنية للإعلام.

ونوه إلى أن تم ترجيح التوجه المحاكم الدولية خاصة في ظل بث قنوات الإخوان من الخارج، واستنادا إلى المواثيق الدولية والقانون الدولي فيما يخص حقوق الملكية الفكرية ومنع التعدي عليها.

ولفت رشاد، إلى أهمية منع الهيئة نشر أي أفلام أو تسجيلات مملوكة لها على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة موقع يوتيوب، بما يسهل عملية القرصنة على حقوق الهيئة.
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