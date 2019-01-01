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عالم

لعدم التعرض للمسائلة.. 5 تعليمات يجب على الحجاج الالتزام بها

السبت 27/يوليه/2019 - 12:00 م
جريدة الدستور
ألفت الكحلي
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ما بين التحذيرات والإرشادات.. تصدر الجهات المصرية المختصة بياناتها قبيل بدء موسم الحج، وذلك لتفادي أية أزمات يتعرض لها الحجاج المصريين بالمملكة العربية السعودية، دون قصد قد يكون نابع عن جهل بالتعليمات الواجب الالتزام بها.

ويأتي على رأس تلك التعليمات ما يلي:
1- ضرورة الالتزام بنوع التأشيرة وشروطها ومدتها ( زيارة ـ عمل ـ حج ـ عُمرة).

2- تجنُب ما يسمى بالتأشيرة الحرة والتي يروج لها البعض لأنها تُعرض من يسافر بمقتضاها للمشاكل والوقوع في براثن تجار عقود العمل والإقامات الوهمية.

3- لا يسمح لحاملي تأشيرة العُمرة أو الحج بالتحرك إلا في نطاق كل من جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ويمكن للشركة السعودية التي تتولى ترتيبات الإقامة والسفر داخل المملكة أن تحصل للمعتمر على تصريح زيارة أماكن أخرى بالمملكة ولمدة محددة.

4- الانتباه لضرورة تجنب حمل أدوية ممنوعة أو مدرجة على جداول الأدوية المحظور دخولها إلى السعودية، ما قد يعرضهم للمسائلة القانونية، حيث تعتبر المخدرات بكل أنواعها، هي الأدوية الممنوع دخولها للسعودية، وذلك بحسب مصلحة الجمارك السعودية والتي حددتها هيئة الدواء والغذاء، وأبرز تلك الأدوية (الترامادول ومشتقاته - الكبتاجون - زانكس ومشتقاته - نيكوكودايين وديدركس وبوويوكسين - زولام ومشتقاته - لبراكس وروفاميسين - الأدوية المهدئة)، فيما يمكن للحجاج التوجه إلى القافلة الطبية الخاصة بوزارة الصحة، مرفقة بروشتة الطبيب المعالج، بالإضافة لاصطحابه كل الأوراق الطبية التي تفيد حاجته لتناول هذه الأدوية.

5- للمقيمين في المملكة.. ضرورة الحصول على تصريح بالحج قبل الشروع في أداء المناسك؛ والالتزام بالمهنة المدونة على تأشيرات العمالة الموسمية، وعدم استغلال الوجود في المشاعر المقدسة أثناء العمل لأداء مناسك الحج؛ عدم نقل أو إيواء الحجاج المخالفين الذين لا يحملون تصاريح الحج، وتصل العقوبات القانونية لمخالفة التعليمات إلى الحبس لمدة 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال سعودي، والترحيل بعد قضاء العقوبة، فضلا عن حظر دخول المملكة لمدة تصل إلى 10 سنوات.
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